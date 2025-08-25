KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başvuru tarihleri gündeme geldi.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

KYK tarafından öğrencilere sağlanan yurt ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine vereceği kredi ve burs başvuru bilgileri oldukça merak ediliyor.

Yeni eğitim öğretim yılında KYK tarafından ödenecek bursu almak isteyen ve KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvuru tarihinin netleşmesini beklemeye başladı.

Peki, 2025/2026 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.