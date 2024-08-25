KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 KYK yurt başvuru takvimi...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başvuru tarihleri hakkında aramalar hız kazandı.
KYK tarafından öğrencilere sağlanan yurt ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor.
Yeni eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
20 Ağustos Salı günü başlayan başvuruların ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor.
Peki, 2024/2025 KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar..
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman sona erecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.