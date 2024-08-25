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KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 KYK yurt başvuru takvimi...

KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 KYK yurt başvuru takvimi... KYK burs ve yurt başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar..