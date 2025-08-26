KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025-2026 KYK yurt ücretleri

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi.

Yeni eğitim yılında devlet yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler, “Başvurular ne zaman başlayacak, ücretler ne kadar olacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak takvime göre KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak.

Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

Henüz resmi tarih açıklanmamış olsa da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi başvuruların YKS tercih sonuçlarının ardından bir hafta içinde başlaması öngörülüyor.

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. Öğrencilerin giriş için e-Devlet şifresine (PTT’den alınabilir) ya da alternatif yöntemlerden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları yeterli olacak.

Başvuru ekranında öğrencilerin kişisel bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli onayları vermeleri gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılabiliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2025

2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan ücretler şu şekildeydi:

1. Tip Yurt: 517,50 TL

2. Tip Yurt: 607,50 TL

3. Tip Yurt: 607,50 TL

4. Tip Yurt: 720 TL

5. Tip Yurt: 765 TL

6. Tip Yurt: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

KYK YURT TİPLERİ

1. ve 2. Tip Yurtlar: Daha çok kalabalık yaşamı seven öğrenciler için uygun. 6-8 kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanıyor. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunuluyor.

Daha çok kalabalık yaşamı seven öğrenciler için uygun. 6-8 kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanıyor. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunuluyor. 3. ve 4. Tip Yurtlar: 2-4 kişilik odalardan oluşuyor. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunuyor. Ancak banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı şeklinde tasarlanmış.

2-4 kişilik odalardan oluşuyor. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunuyor. Ancak banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı şeklinde tasarlanmış. 5. ve 6. Tip Yurtlar: Daha yüksek konfor arayan öğrencilerin tercihi. 1, 2 veya 3 kişilik odalarda kalma imkânı mevcut. Her odada özel banyo ve tuvalet yer alıyor.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK yurtlarında kalabilmek için öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması gerekiyor.

Ailesinin yaşadığı şehir dışında öğrenim görüyor olmak temel şartlardan biri.

Daha önce KYK yurtlarından disiplin nedeniyle çıkarılmamış olmak gerekiyor.

Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlardan veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyet bulunmamalı.

Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla kazanç sağlayan bir işte çalışılmamalı.

Toplu yaşamı engelleyebilecek bulaşıcı hastalık ya da ruhsal rahatsızlık bulunmamalı.

Başvuru yapacak öğrencilerin 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Yurt başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu öğrencilerin ise öğrenci belgesinin yanı sıra ikamet izni ve pasaportlarını ibraz etmeleri şart.