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KYK'dan yepyeni fırsat! Hem para hem deneyim: 2 bin lirayı buluyor...

KYK'dan yepyeni fırsat! Hem para hem deneyim: 2 bin lirayı buluyor... Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor projesi, öğrencilere hem aktivite hem de kazanç imkanı sağlıyor.