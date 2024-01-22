KYK'dan yepyeni fırsat! Hem para hem deneyim: 2 bin lirayı buluyor...

KYK Yurt Time 2024 başvuruları başladı.
KYK yurtlarında kalan öğrenciler, derslerinin olmadığı saatler arasında yurtta görev alarak ek gelir elde edebilecek.
Ayda 32 saat çalıştıklarında, 2.000 TL'ye kadar ücret alabilecek. Ödemeler her ayın 15'inde hesaplarına yatırılacak.
Son başvuru tarihi ise 26 Ocak Cuma günü olarak belirlendi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurt-Time Spor için tam zamanı.. Yurtlarımızda kalan öğrencilerin hem para hem de deneyim kazandığı Yurt-Time Spor Projesi için E-Devlet başvuruları başladı. Haydi gençler, hem kaldığınız yurttaki işleyişe destek olma hem de ekonomik gelir etme fırsatını kaçırmayın" ifadelerine yer verildi.
Başvuru detayları
Yurt Time Spor Projesine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasından Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğine tıklayarak başvuru formunu doldurabilirler.
Başvuru formunda, öğrencilerin kendilerine uygun çalışma alanını ve çalışma saatlerini belirtmeleri gerekiyor.
Sonuçlar ise akademik başarı göz önüne alınarak belirleniyor.