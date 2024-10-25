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La Liga’da El Clasico heyecanı: Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda?

La Liga’da El Clasico heyecanı: Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? La Liga'nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?