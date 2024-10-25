La Liga’da El Clasico heyecanı: Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda?
Haber Merkezi

Devler Ligi’nin 3. haftasında galibiyetle sahadan ayrılan Real Madrid, rotayı El Clasico’ya çevirdi.

Eflatun-beyazlılar La Liga’nın 11. haftasında ezeli rakibi Barcelona’yı konuk edecek.

10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Real Madrid, 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Madrid, aradaki 3 puan farkı kapatmayı hedeflerken, Barcelona ise liderlik koltuğundaki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, yayın saatini, kanalını ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte maçın detayları…

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga’da Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Kübra Kireççi
Editor