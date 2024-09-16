Lahmacun harcına 1 kaşık ekleyin, Antep usulü yiyin... Coğrafi işaret olarak tescillenen "Antep lahmacunu"nun sırrı ortaya çıktı. Ustalar, iç harcına ekledikleri malzemenin tadını verdiğini açıkladı.

Yağmur Dinç

Her bütçeye ve damak tadına hitap eden lahmacun, en sevilen Türk lezzetidir.

Ülkemizde lahmacun denilince akla gelen ilk yer Gaziantep şehrimizdir.

Antep lahmacunu olarak nam salan bu lezzet, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de coğrafi işaretle tescillenmiştir.

Antep lahmacunu"nun en önemli özelliği, sarımsaklı olması. Domates, koyun eti, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber ile farklı bir tada ulaşan lahmacun, lokantalarda ya da mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Lahmacunu dışarıda yemek yerine evde yapmak isteyenler için de alternatif tarifler bulunuyor. Özellikle iç harcını hazırlarken, ustaların ipuçlarından faydalanmak etkili oluyor.

İşte iç harcı Antep tadında olan lahmacun tarifi...

ANTEP LAHMACUN İÇİ

1 kg az yağlı kıyma

1 kg domates

5 bağ maydanoz

200 g dolmalık yeşilbiber

100 g sarımsak (taze veya kuru)

1 yemek kaşığı biber salçası

Karabiber, tuz

YAPILIŞI

Maydanozlar yaprak yaprak ayırılır. Sarımsaklar temizlenir, biberlerin çekirdekleri çıkarılır.

Temizleme işi bittikten sonra bütün malzemeler zırhla doğranır veya robotta kıyma halini alıncaya kadar çekilir, içine kıyması da konarak iyice karıştırılır ve bir harç elde edilir.

Hazırlanan harç pide fırınında fırıncı tarafından pide hamuru ile lahmacunlar yapılarak pişirilir.