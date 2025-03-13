Lamborghini bebek arabası üretti; İşte fiyatı...

Yağmur Uçar

Günümüzde lüks bebek ürünlerine olan ilgi hızla artıyor.

Akıllı beşikler, elektronik biberon ısıtıcıları ve ultra pahalı bebek arabaları, giderek daha fazla tercih ediliyor

Ünlü otomobil üreticisi Automobili Lamborghini, bebek ürünleri sektörüne adım atarak İngiliz çocuk markası Silver Cross ile iş birliği yaptı.

Ortaya çıkan Reef AL Arancio isimli sınırlı üretim bebek arabası, tam anlamıyla bir süper bebek arabası olarak tanımlanıyor.

Yalnızca 500 adet üretilecek ve her biri özel numaralı bir plaketle satışa sunulacak.

FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Lamborghini bebek arabası fiyatı yaklaşık 5.165 dolar.

Ultra-premium segmentte yer alan bu model, spor otomobillerde görmeye alışık olduğumuz malzemelerle donatılmış:

-İtalyan deri detaylar

-Yüksek performanslı süet döşemeler

-Lamborghini’nin ikonik turuncu vurguları

- Aerodinamik tasarım