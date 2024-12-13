Lapa pilav derdine son! Üzerine bir dilim koymak yetiyor anında tane tane yapıyor

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Tavuğun, sulu yemeğin ya da etin yanına yapıldığında severek tüketilen pirinç pilavı kimi zaman lapa olma sorunuyla karşı karşıya kalmamıza neden olur.

Özellikle de misafir geleceği zamanda özenilerek hazırlanan yemeklerin yanında pilavın lapa olması oldukça can sıkıcı bir durumdur.

Ancak bu sorununda o kadar kolay bir yolu varmış ki ikram edilmek istenmeyen lapa pilavı dakikalar içerisinde tane tane yapıyormuş.

BİR DİLİM KOYMAK YETİYOR!

Lapa olan pilavı tane tane yapmak için uygulayacağınız bu yöntemde ilk olarak yapmanız gereken ocakta yer alan pilavın altını en kısık ayara getirmek.

Ardından pilavın üstüne bir dilim ekmek koyarak kapağını kapatıp birkaç dakika beklemek yeterli oluyor. Pilavın üzerine koyduğunuz ekmek fazla suyu ve buharı çekerek pilavınızın daha da lapa olmasını engelleyerek ikrama hazır hale getirecek.