Lausanne Sports - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i eledi ve play-off turunda Lausanne ile eşleşti.
Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i evinde 3-2 yenerek yoluna Play Off turunda devam etme hakkı kazandı.
Futbolseverler Lausanne Sports ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turunda Lausanne Sport ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Peki, Lausanne Sports - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı ne zaman?
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te oynanacak.
Stade de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından yayınlanacak.