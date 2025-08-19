Abone ol: Google News

Lausanne Sports - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Play Off turunda oynanacak olan Lausanne Sports - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. İşte, Lausanne Sports - Beşiktaş maçının bilgileri...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i eledi ve play-off turunda Lausanne ile eşleşti.

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i evinde 3-2 yenerek yoluna Play Off turunda devam etme hakkı kazandı.

Futbolseverler Lausanne Sports ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turunda Lausanne Sport ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Peki, Lausanne Sports - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te oynanacak.

Stade de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

