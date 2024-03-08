Lavabolardaki bu delik bakın ne işe yarıyor Birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Lavabolarda muslukların hemen alt tarafında bir delik yer alır. Bu küçük deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte sırrı…

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Hepimizin evinde gördüğü ama pek çoğumuzun aslında ne işe yaradığını bilmediği o gizemli küçük deliklerin sırrı sonunda çözüldü.

İşte, lavabolardaki o sıra dışı detayın perdesi aralandı!

Bu delikler, lavabonun alt kısmında yer alıyor ve ilk bakışta sadece bir tasarım unsuru gibi görünüyor.

Ancak aslında o küçücük delikler, oldukça pratik bir kullanım sunuyormuş.

Peki ne işe yarıyor bu delikler derseniz, işte cevabı…

Bu deliklerin bir amacı varmış!

Bu küçük delikler aslında lavabonun suyunun daha düzenli ve etkili bir şekilde akmasını sağlamak için var.

Öncelikle, bu delikler su basıncını düzenleyerek lavabo içinde istenmeyen sıçramaları ve suyun dağınık bir şekilde dağılmasını önlüyor. Böylece lavabonun temizlenmesi daha kolay oluyor.

Ayrıca, lavaboda biriken suyun çabuk boşalmasını sağlıyor ve fazla suyun birikmesini engelleyerek taşmaların önüne geçiyor. Üstelik bu küçük detaylar, su tasarrufuna da katkıda bulunuyor.