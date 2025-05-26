Lazer epilasyon kadar etkili: Bir kez sürün, tüylerinizi dökün...

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Havaların ısınmasıyla birlikte kıyafetler hafifliyor, ama tüy problemleri kendini daha çok hissettiriyor.

Yaz mevsimi yaklaşırken pürüzsüz bir cilt artık daha da önemli hale geliyor.

Güneşli günlerin keyfini çıkarırken tüy derdiyle uğraşmak istemeyenler için etkili çözümler şart.

Peki; etkili ve acısız yöntem hangisi? Epilasyon kadar etkili ancak daha ucuz bir formül için okumaya devam edin...

TÜY DÖKEN DOĞAL MASKE

Nohut unu, nohutların öğütülmesiyle elde edilen ince bir tozdur. Ciltteki fazla yağı emer, ölü deriyi uzaklaştırır ve tüyleri yumuşatarak zamanla inceltmeye yardımcı olur.

2 yemek kaşığı nohut unu

1 çay kaşığı zerdeçal

2-3 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Temizlenmiş ve kuru cilde (yüz, kol, bacak vs.) ince bir tabaka halinde uygulayın.

Maske kuruyana kadar (yaklaşık 15–20 dakika) bekleyin.

Kuruduktan sonra, parmak uçlarınla dairesel hareketlerle ovalayarak maskeyi soyun.

Ilık suyla durula ve nemlendirici uygulayın.

İlk ay: Haftada 3–4 kez

Devam eden aylarda: Haftada 1–2 kez