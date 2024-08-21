Bu malzeme her evde var: Lekeli bölgeye uygulayın, beyaz tişörtleri kurtarın...

Editör: Yağmur Dinç
Beyaz tişörtlerin kabusu, deodorant ve roll-onlar...
Özellikle yazın terlememek amacıyla sıkça sıkılan deodorantlar, beyaz giysilerimizde sarı sarı lekelere yol açabiliyor.
Tek yıkamada çıkmayan bu lekeler, kıyafetleri bir daha kullanılamaz hale getiriyor.
Oysa, beyaz tişörtleri kurtarmanın bir yöntemi var.
Bunu deneyen, kar gibi beyaz giyiniyor...
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanının leke giderici etkisi sayesinde beyazlardaki deodorant lekelerinden kurtulmak mümkün.
Bir bardak ılık suya bir miktar bulaşık deterjanı koyularak köpürtülmesi ve içerisinde lekeli kıyafetin bekletilmesi sonucu kıyafet lekeden kolaylıkla arınacaktır.