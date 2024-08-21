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Bu malzeme her evde var: Lekeli bölgeye uygulayın, beyaz tişörtleri kurtarın...

Bu malzeme her evde var: Lekeli bölgeye uygulayın, beyaz tişörtleri kurtarın... Yazın beyaz tişörtlerde oluşan deodorant lekesi, hepimizin başına gelmiştir. Sarıya dönüşen beyaz tişörtleri kurtarmanın yolunu bilen, yazı rahat geçirir. İşte kar gibi beyaz yapan ve lekeleri silip atan o yöntem...