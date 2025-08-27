Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçı için sahaya çıkıyor.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası açılış maçında Letonya ile mücadele edecek.

A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek.

Millilerimiz Letonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'e güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Letonya - Türkiye maçının merak edilenleri...

Letonya-Türkiye maçı ne zaman?

Letonya - Türkiye maçı 27 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.