Haberler



Bilgi



Leyla’nın Cino’su Alperen Duymaz bakın aslen nereliymiş!

Leyla’nın Cino’su Alperen Duymaz bakın aslen nereliymiş! Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin Cino’su Alperen Duymaz dizideki karakterinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmuş durumda. Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Alperen Duymaz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bakın, başarılı oyuncu aslen nereliymiş...