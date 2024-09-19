Leyla’nın Cino’su Alperen Duymaz bakın aslen nereliymiş!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan diziler arasında olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... reytinglerin tozunu arttırmayı başaran yapımlar arasına adını yazdırdı.
Dizi hakkında merak edilenlerin yanında kadrosunda yer alan oyuncular merak konusu olmuş durumda.
Dizide Leyla adlı karakterin hayat mücadelesinin anlatıldığı dizide Leyla’nın çocukluk aşkı Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz ilgi odağı olurken, yakışıklı oyuncunun memleketi duyanları şaşkına çevirdi.
ASIL MEMELEKETİ...
Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Alperen Duymaz, oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım attı.
Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınır hale gelen Alperen Duymaz geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca Duymaz, 2020 yılında Kübra Kelkit ile dünya evine girmiştir.