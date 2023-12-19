Lezzet değil, tehlike bombası! Eğer tahinle pekmezi birlikte tüketiyorsanız… Kış aylarının lezzetli ikilisi olarak bilinen tahin ve pekmez, karıştırılıp tüketildiğinde lezzetine lezzet katıyor. Her ne kadar sağlıklı olduğunu düşünsek de tahin ve pekmezin birlikte tüketildiğinde tehlike yarattığı ortaya çıktı.

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Tahin ve pekmez, lezzetli ikilisiyle bilinse de bir araya geldiklerinde sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor.

Geleneksel lezzetler arasında yer alan bu ikilinin, uzmanlar tarafından dikkatle tüketilmesi gerekli olduğu belirtildi.

Tahin ve pekmez, kendi başlarına sağlıklı besinler olmasına rağmen bir araya geldiklerinde yüksek kalorili bir karışım oluşturuyorlar.

Bu karışımın aşırı tüketimi, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. İşte tahin ve pekmez karışımının zararları…

Yüksek kalori ve şeker içeriği

Tahin ve pekmez, tek başlarına sağlıklı besinler olsa da bir araya geldiklerinde yüksek kalori ve şeker içeriği oluşturabilirler. Bu durum, aşırı tüketimde kilo artışına ve kan şekerinin ani yükselmesine sebep olabilir.

Kan şekerini yükseltir

Pekmez, doğal bir tatlandırıcı olmasına rağmen içerdiği yoğun şeker miktarı nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu durum, diyabet gibi metabolik hastalıkları olan kişilerde kan şekerini kontrol etmekte zorluk yaşatabilir.

Aşırı yağ tüketimi

Tahin, yağ açısından zengin bir gıda olduğu için pekmezle bir araya geldiğinde toplam yağ içeriği yüksek bir karışım oluşturabilir. Aşırı yağ tüketimi kalp sağlığı açısından risk oluşturabilir.