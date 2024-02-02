LGS 2024: Liseye Geçiş Sınavı ne zaman, hangi gün? Liseye geçecek olan son sınıf öğrencileri, LGS tarihini merak ediyor. LGS 2024 yılında ne zaman hangi gün yapılacak sorusu, arama motorlarına yöneltiliyor. İşte 2024 LGS tarihi...

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Binlerce öğrenci, LGS sınavı sayesinde hayallerindeki liseye kavuşarak eğitimlerine devam ediyor.

Sınav için çalışmalar devam ederken, öğrenciler de ter döküyor.

2024 yılındaki LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Sınava hazırlananlar "2024 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2024 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte yanıtı...

LGS ne zaman 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak açıklamasında bulundu.

2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."