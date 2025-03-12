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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınavda, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları tercih edilebilecek.

Liselere giriş kapsamında uygulanacak sınav hakkında veli ve öğrenciler tarafından sınav tarihi ve başvuru tarihleri mercek altına alınmış durumda.

15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan sınav için başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, LGS 2025 başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 LGS başvuru tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz sene LGS başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de başvuruların önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.