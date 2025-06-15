LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama 2025

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran Pazar günü yapıldı.

LGS sınavına giren ortaokul son sınıf öğrencileri ve veliler, heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Lise tercih sürecinde büyük önem taşıyan bu puanlar, öğrencilerin gelecek eğitim hayatını etkiliyor.

Hayalindeki liseye gitmek için sınavda ter döken 1 milyona yakın genç, puanlarını hesaplamak istiyor. Bu kapsamda, "LGS ne zaman açıklanacak", "MEB LGS sınav sonuçları", "LGS puan hesaplama" gibi başlıklar araştırılıyor.

LGS sonuçları açıklandığında, öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gibi farklı lise türlerini tercih edebilirler.

Sınav sonuç tarihi ise yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler...

LGS 2025 SONUÇ TARİHİ

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LGS PUAN HESAPLAMA 2025

Her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı tespit edilir.

Ham puan hesaplanır.

Her test için: Doğru sayısı - (Yanlış sayısı ÷ 3) = Ham puan

Ham puanlar kullanılarak tüm öğrenciler için her testin ortalaması ve standart sapması bulunur.

Her öğrencinin ham puanı, ortalama 50 ve standart sapma 10 olacak şekilde standart puana çevrilir.

Standart puanlar, MEB’in belirlediği katsayılarla çarpılır. Böylece testlerin ağırlıklı standart puanları elde edilir.

Tüm testlerin ağırlıklı puanları toplanarak öğrencinin TASP’si hesaplanır. Bu, LGS'deki yerleştirme puanıdır.