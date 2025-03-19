LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2025 LGS ne zaman?

Hüseyin Topuz

LGS sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınavın hangi tarihte yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.

Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

LGS sınavında adaylara toplamda 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün içerisinde tamamlanacak.

Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

LGS başvuruları ne zaman?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecekler.

2025 LGS sınavı ne zaman?

2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.