LGS için geri sayım başladı

AA

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı.

15 Haziran'da yapılacak sınav, 2 oturum şeklinde yapılacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

3 BİN 938 OKULDA YAPILACAK

LGS, yurt içinde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 okul ve 37 salonda yapılacak.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav takvimine göre sonuçlar, 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak.

TERCİHLER 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.