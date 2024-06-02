LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS cevap anahtarı sorgulama 1 milyon öğrencinin LGS heyecanı sona erdi. İki oturumunda tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar…

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Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve diğer liselere girebilmek için ter döktü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınavının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına çevrildi.

Bugün yapılan sınavda, sözel bölümde 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile 10 Yabancı Dil sorusu soruldu. Sayısal bölümde ise öğrenciler 20 Matematik ve 20 Fen Bilimleri sorusunu yanıtladı.

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayı oranı 4, diğer derslerin katsayı oranı ise 1 olarak hesaplanacak.

Değerlendirme yapılırken her 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Öğrencinin ham puanı, standart puan ve ağırlıklı standart puanı ile birlikte toplam puanı belirlenecek.

Şimdi, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek duyuruda.

Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler…

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024 LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Erken açıklanması halinde haberimizde yer vereceğiz.

LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 LGS soruları ve cevap anahtarını henüz erişime açmadı.

Geçen yıl, merkezi sınavın sayısal ve sözel cevap anahtarları sınavın hemen ardından, aynı gün erişime sunulmuştu.

En geç saat 15.00’a kadar LGS soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılması tahmin ediliyor.

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