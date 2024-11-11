Lig maçları bu hafta neden yok? Trendyol Süper Lig 13. hafta maç takvimi
Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta mücadeleleri sona erdi ve futbolseverler şimdi milli ara sürecine odaklandı.

Uluslar Ligi nedeniyle Süper Lig’e kısa bir ara verilecek. Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

A Milli Takımımız, bu arada Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

Süper Lig’de 13. hafta maçları ise, milli müsabakalara verilen aranın tamamlanmasının ardından futbolseverlerle buluşacak.

Peki, 13. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte, Süper Lig’deki bir sonraki hafta programı…

TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

11-12 Kasım tarihleri arasında Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Lig maçları 23 Kasım Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. İşte 12. hafta fikstürü:

23 KASIM CUMARTESİ

13:30 Eyüpspor - Rizespor

16:00 Gaziantep FK - Başakşehir

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

19:00 Bodrumspor - Galatasaray

24 KASIM PAZAR

13:30 Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 Samsunspor - Alanyaspor

16:00 Konyaspor - Hatayspor

19:00 Beşiktaş - Göztepe

25 KASIM PAZARTESİ

20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

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Kübra Kireççi
Editor