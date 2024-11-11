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Lig maçları bu hafta neden yok? Trendyol Süper Lig 13. hafta maç takvimi

Lig maçları bu hafta neden yok? Trendyol Süper Lig 13. hafta maç takvimi Trendyol Süper Lig’de 12. hafta geride kaldı, gözler bir sonraki haftaya çevrildi. Peki, Süper Lig’de bu hafta neden maç yok? Süper Lig 13. hafta maçları ne zaman? İşte detaylar…