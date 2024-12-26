Liste güncellendi: İki sucuk markası daha hileli çıktı

Haber Merkezi

Gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Yayınlanan son listede, iki sucuk markasında sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Yetkililer, tüketicilere ifşa edilen markalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

LİSTEDE SÜT ÜRÜNLERİ VE ZEYTİNYAĞI DA VAR

Yayınlanan son listede, sucuk, zeytinyağı, baharat, şarküteri ve peynir ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan birçok marka yer aldı.

Özellikle iki sucuk markasında sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, İstanbul'un farklı ilçelerinde hizmet veren bazı kasap ve şarküteri dükkanlarının da listeye girdiği açıklandı.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni marka ve firmalar: