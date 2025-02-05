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Liste güncellendi: İşte 2025 Ocak ayında en çok satan otomobiller

Liste güncellendi: İşte 2025 Ocak ayında en çok satan otomobiller Türkiye’de otomotiv pazarı, 2025 yılına daralmayla giriş yaptı. Ocak ayında otomobil satışlarında %13’e yakın bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Peki, Ocak ayında en çok tercih edilen otomobiller hangileri oldu?