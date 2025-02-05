Liste güncellendi: İşte 2025 Ocak ayında en çok satan otomobiller

Yeni yılın ilk ayında otomotiv pazarı ilginç bir tablo ortaya koydu.
ÖTV muafiyetli satışlar, yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte azalırken, genel talepte büyük bir düşüş yaşanmadı.
ODMD verilerine göre uzun bir aranın ardından toplam satışlarda Renault liderliğe yükseldi.
İkinci sırada Ford yer alırken, 2023 ve 2024’te Ocak aylarında zirvede olan Fiat, 2025’te üçüncü sıraya geriledi.
İşte Ocak 2025 itibarıyla en çok satan otomobiller:
OCAK 2025’TE EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER
1- Renault Clio: 2.942 adet
2- Renault Megane Sedan: 2.797 adet
3- Fiat Egea Sedan: 2.594 adet
4- Toyota Corolla: 2.255 adet
5- BYD Seal U DM-i: 1.743 adet
6- Hyundai İ20: 1.621 adet
7- Togg T10X: 1.570 adet
8- Toyota C-HR: 1.499 adet
9- Hyundai Bayon: 1.470 adet
10- Fiat Egea Cross: 1.447 adet