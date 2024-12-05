Liste güncellendi: İşte aralık ayı en ucuz sıfır otomobil

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Otomobil almak isteyenler için yılsonu fırsatları başladı!

Türkiye’deki otomobil distribütörleri, 2024 model sıfır araç stoklarını tüketmek için cazip kampanyalar düzenliyor.

Döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışlarının kontrol altında tutulması, otomobil piyasasında hareketliliği artırdı.

Distribütörler, 2024 model araçlar için indirimler, uygun kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Bu kampanyalar Mart-Nisan 2025 dönemine kadar devam edecek.

Yeni yıl fiyat artışlarından önce otomobil sahibi olmayı planlayanlar için bu dönemin iyi bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri listesi de açıklandı.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP – 889.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. – 920.000 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli – 1.075.900 TL