Listede adı olan bankaya koşsun: Hesaptaki paralar silinecek

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5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında, bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğruyor.

Kamu bankalarından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında zaman aşımına girecek hesapların sahiplerinin 15 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili bankalara başvuru yapması gerekiyor.

Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplarda kalan tutarların, yasal düzenlemeler gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği açıklandı.

Yetkililer, hesap sahiplerini bilgilendirirken, işlem yapmayanların hak kaybı yaşamamaları için bir an önce harekete geçmelerini öneriyor.

TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Bankalar, 2025 yılı için zaman aşımı sürecini başlatan hesapların listesini duyurdu.

50 liranın üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine adreslerine tebligat gönderecekken, 50 lira altındaki hesaplar için herhangi bir bildirimde bulunmuyor.

Unutkanlık veya ihmalkârlık nedeniyle paralarını kaybetmek istemeyen müşteriler, belirtilen tarihlere kadar bankalarındaki hesaplarını kontrol etmeli ve gerekli işlemleri yapmalıdır.