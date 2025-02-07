Listede adı olan yaşadı; PTT 10.000 TL yatırıyor

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Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara sevindirici haber PTT'den geldi!

İşsizler, doğal afet mağdurları ve düşük gelirli bireyler için hazırlanan 10 bin TL’lik nakit destek ödemesi, belirlenen şartları sağlayanlara verilecek.

Başvurular, kimlik kartı ile en yakın PTT şubesine giderek yapılabilecek.

Bu yardım programı, özellikle zor durumda olan ailelere ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlıyor. İşte başvuru süreci ve şartlar…

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşsizler, afet mağdurları ve düşük gelirli aileler, T.C. kimlik numaralarıyla en yakın PTT şubesine giderek 10 bin TL’lik nakit yardımdan faydalanabilecek.

Başvuru işlemleri sırasında kimlik doğrulama adımları tamamlandıktan sonra, başvurusu onaylanan vatandaşlara 10 bin TL’lik yardım parası nakit olarak ödenecek.

Ancak başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için PTT personelinin yönlendirmelerine dikkat etmek oldukça önemli.

Yardım programına başvurmak isteyenlerin, kimlik kartlarını yanlarında bulundurmayı unutmamaları gerektiği de hatırlatılıyor.