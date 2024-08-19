Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren siyah- beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Kupası play- off turuna kalmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Futbolseverler Lugano ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Lugano - Beşiktaş maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Lugano - Beşiktaş maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal...
Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da oynanacak.
Lugano - Beşiktaş müsabakasının yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.