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Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lugano ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte maçın detayları...