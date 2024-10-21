Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? BJK Avrupa maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konya’yı yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, şimdi gözlerini Avrupa maçına çevirdi.

Siyah beyazlı ekip, son Avrupa mücadelesinde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında, Olimpik Lyon’a konuk olacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve saatini merak ediyor.

Peki, Olimpik Lyon – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki heyecan dolu karşılaşmasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon-Beşiktaş maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi TRT ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Ekim | Lyon - Beşiktaş

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö

28 Kasım | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Twente - Beşiktaş