M11 Hattı: Gayrettepe-Kağıthane metro durakları! İşte güzergahı

İstanbul'un çilesini hafifletecek olan bir proje daha hayata geçirildi.
Gayrettepe Kağıthane metrosu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan ‘Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı durakları açılışın ardından merak ediliyor.
Gayrettepe Kağıthane metrosu açılışı konuşması yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 km'ye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Mesafe 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İHL arası 45 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya inecektir. Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor." dedi.
Metro hattını kullanmak isteyen yolcular, güzergahı ve durakları araştırıyor.
İşte, Gayrettepe Kağıthane metro hattı güzergahı, durakları ve haritası...
M11 metro durakları
1. Gayrettepe
2. Kağıthane
3. Hasdal
4. Kemerburgaz
5. Göktürk
6. İhsaniye
7. Terminal 2
8. İstanbul Havalimanı
9. Kargo Terminali
Taşoluk, Arnavutköy, Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyat, Halkalı Stadı, Halkalı duraklarının inşası ise devam ediyor.