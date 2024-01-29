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M11 Hattı: Gayrettepe-Kağıthane metro durakları! İşte güzergahı

M11 Hattı: Gayrettepe-Kağıthane metro durakları! İşte güzergahı İstanbul'da 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış töreniyle hizmete girdi.. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı daha da kolaylaştıracak metro hattının durakları merak edildi. Güzergahı kullanacak olan vatandaşlar, hangi duraklardan geçtiğini araştırıyor.