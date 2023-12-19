Maaş açıklanacak: Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Yeni maaşın belirlenmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda iki toplantı geride kaldı; gözler son kararda. Komisyon, bir kez daha bir araya gelecek. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte detaylar...

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Doğrudan 8 milyon, dolaylı olarak milyonları etkileyecek olan yeni asgari ücret, henüz açıklanmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iki kez bir araya gelerek şartları değerlendirdi.

Rakamların konuşulmadığı toplantıların üçüncüsünde karar çıkması bekleniyor.

Yılın son günleri yaklaştıkça, 2024 asgari ücreti ne kadar olacak merak ediliyor.

Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Asgari ücret toplantıları 2024

Asgari ücret komisyonu, ilk olarak 11 Aralık'ta toplandı. Akabinde ise 18 Aralık'ta bir araya geldi ancak sonuç çıkmadı.

2024 asgari ücret maaşının üçüncü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, yaptığı açıklamada “Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz. Hükümet kendi arasında görüşerek gün için bilgi verecekler. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Henüz açıklanmayan 3. toplantının günü ve saatinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.