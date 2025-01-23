Maaşı eksik yatanları ilgilendiriyor; Sebebi bu olabilir...

Yağmur Dinç
2025'in zamlı maaşları, ödenmeye başladı.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşları belli olurken; vatandaşlar dört gözle hesaplarını kontrol ediyor.
Maaşını tam alanlar zammın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise eksik bakiye görüntülüyor.
Maaşı eksik yatanlar ise arama motorlarına yönelerek, "maaşım neden eksik yattı" sorusuna yanıt arıyor.
İşte sebebi...
FARK ÖDENECEK
En düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekli, zamsız ödeme aldı.
Emekliye yapılacak zam için Ocak ayının 3. haftasında TBMM'ye gelecek düzenlemenin kanunlaşması beklenecek.
Ödenecek zam farkı şubat ayında hesaplara yatırılacak.