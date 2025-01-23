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Maaşı eksik yatanları ilgilendiriyor; Sebebi bu olabilir...

Maaşı eksik yatanları ilgilendiriyor; Sebebi bu olabilir... 2025'in ilk emekli maaşını alan vatandaşlar, hesaplarında eksik tutara rastlayabiliyor. Bunun sebebi ise belli oldu...