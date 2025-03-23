Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Memur ve emeklilere erken maaş...

Yağmur Uçar

2025 takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar – 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın memur maaş takviminden önceye denk gelmesi nedeniyle, bir sonraki ayın maaşlarını bekleyen kamu çalışanları, 2025 nisan memur maaşı ne zaman verilecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Memur maaşları her ay belirlenen tarihlerde kamu çalışanlarının hesaplarına ödeniyor.

Aynı zamanda emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatacağı açıklanmıştı. Maaşların da erken ödenme ihtimali akıllarda yerini aldı.

Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar...

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI

Memur maaşları her ayın 15’inde hesaplara geçiyor. Emekli maaşları ise ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor.

Maaşların erken ödenmesine yönelik beklenti artıyor.

Ancak bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. Dolayısı ile nisan maaşlarının erken ödenmesi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.