Maaşlar erken yatacak mı? Memur ve emeklilere erken ödeme...

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2025 takvimine göre bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın memur maaş takviminden önceye denk gelmesi nedeniyle, bir sonraki ayın maaşlarını bekleyen memur ve emekliler araştırmaya koyuldu.

Bu kapsamda, "maaşlar erken yatacak mı" sorusu gündemde yer aldı.

Memur maaşları normal şartlarda ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'si ve 26'sı arasında hesaplara geçiyor.

Açıklamalar dört gözle takip ediliyor, gözler hesaplardan ayrılmıyor...

Peki; maaşlar Kurban Bayramı öncesinde ödenecek mi? İşte detaylar...

MAAŞLARA ERKEN ÖDEME

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı.

Bu yıl da bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.