Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü sınavına çıkıyor.
Turnuvadaki yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Efeleri, bu kez Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz, geride kalan iki karşılaşma sonunda A Grubu'nda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Voleybolseverler gruptaki puan durumu açısından büyük önem taşıyan mücadeleyi heyecanla bekliyor.
Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın detayları...
Filenin Efeleri, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak.
Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.