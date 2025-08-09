Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü sınavına çıkıyor.

Turnuvadaki yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Efeleri, bu kez Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, geride kalan iki karşılaşma sonunda A Grubu'nda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Voleybolseverler gruptaki puan durumu açısından büyük önem taşıyan mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları...

Filenin Efeleri, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.