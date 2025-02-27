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Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maccabi Playtika ve Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..