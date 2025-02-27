Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 27. hafta maçında Maccabi Playtika'ya konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 17 galibiyet 8 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi Maccabi Playtika bu sezon oynadığı 26 maçta 6 galibiyet 20 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında evinde konuk ettiği Real Madrid'i 78-67 mağlup etti.
Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.
Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Emilio Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.