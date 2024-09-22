Maden sularının sadece cam şişede üretilmesinin nedeni bakın neymiş... Herkesin sıklıkla içtiği maden suları markası her ne olursa olsun her daim cam şişede satılırlar. Üretiminde cam şişe kullanılmasının nedeni ise çoğu kişi tarafından bilinmez. Bakın üretim tercihinin cam şişe olmasının nedeni neymiş...

Haber Merkezi

Hemen herkesin severek tükettiği maden suları çeşitli yararları ile özellikle de yemeklerden sonra içilen içecekler arasında yer alır.

İçeriğindeki zengin minerallerle sağlığımız için oldukça faydalı olan maden sularında birçok marka bulunsa da hepsinin üretimi cam şişe olarak yapılır.

Birçok içecekte hem cam hem de plastik şişe seçeneği bulunuyorken maden sularında plastik şişede üretilenine denk gelmek bir hayli zorken bakın cam şişelerde üretilmesinin nedeni neymiş.

CAM ŞİŞEDE ÜRETİLİYORLAR ÇÜNKÜ...

Cam şişeler plastik şişelere nazaran daha güvenilirdir. Ürünün taze kalma süresinde belirgin bir etkisi olan camlar aynı zamanda ürünün içeriğinde bulunan vitamin ve mineralleri de eksiltmeden muhafaza edilmesinde etkilidir.

Sağlık açısından birçok sağlıklı minerale ve güneş ışığından zarar görmemesi gereken C02 gazına sahip olan maden sularının cam şişelerde üretilmesini en belirgin nedeni de tam olarak daha güvenilir şekilde muhafaza edilmesini sağlamakmış.

Maden suyunun en saf haliyle saklanmasını sağladığı için cam şişelerde üretilen maden suları başka herhangi bir malzemeden üretilen şişeler saklanması durumunda içeriğinde bozulmalar meydana gelebileceğinden ve sağlıklı özelliklerini kaybedebileceğinden maden suları cam şişelerde üretilir.