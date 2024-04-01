Maden suyundan gelen güzellik! Bir damlası bile etki ediyor… Genellikle yemeklerin ardından mideyi rahatlatmak için tercih edilen maden suları cilt üzerinde de çeşitli etkiler gösteriyormuş. Meğer bir damlasında bile adeta güzellik sırrını saklayan maden suyu bakın cilt üzerinde nasıl etki gösteriyormuş…

ensonhaber.com

Cilt bakımı ince araştırmalar gerektiren önemli konuların başında gelir. Cilt problemlerine göre değişkenlik gösteren bakım aşamaları hem güzellik merkezlerinde hem de evde alınan klinik ürünler yardımıyla gerçekleştirilebiliyor.

Her iki türlü de maliyet açısından çoğu kişi için zorlayıcı olan cilt bakımı için çeşitli doğal yöntmelerde bulunuyor.

Cildiniz için doğru doğal yöntemi uyguladığınızda ise hem maliyet derdinden kurtulmuş oluyorsunuz hem de kimyasallara maruz kalmamış oluyorsunuz.

İşte tam bu noktada hemen herkesin genellikle yemeklerin ardından şişkinliği azaltma ya da mideyi rahatlatma amacı ile tercih ettiği maden suları en etkili doğal yöntemler arasında geliyor.

Cilde maden suyu…

Maden suyu ile soda içeriğindeki zengin mineraller sayesinde cildin ihtiyaç duyduğu tüm vitamini sağlamada oldukça etkilidir.

Maden suları daha sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde kavuşmanıza da yardımcı olur. Maden suyu genişleyen gözenekleri sıkıştırarak cildin pürüzsüzleşmesine doğrudan etki eder.

En önemli özelliği olan leke gidericiliği sayesinde sivilcelerden ya da farklı dış etkenlerden kaynaklı oluşan cilt lekeleri için maden suyunu buz haline getirerek lekeli yere küçük masaj hareketleriyle düzenli biçimde uyguladığınızda lekelerin yavaşça azaldığını görmek mümkündür.

Aynı zamanda maden suyu, yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır. Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

Birçok kişi için en can sıkıcı noktalardan biri olan yüz kenarlarında gülmekten oluşan mimik çizgilerinin giderilmesinde de olumlu etkiler sunar.