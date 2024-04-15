Madeni paraların tırtıkları bakın ne işe yarıyor Madeni yani bozuk paraların kenarlarının tırtıklı olması, uzun yıllara dayanıyor. Sebebi ise duyanlara mantıklı geliyor.

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İlk madeni para M.Ö. 7.Yüzyılda, Anadolu’da yaşayan Lidyalılar tarafından üretildi.

Hala hayatımızda olan ve alışverişimizi kolaylaştıran madeni paralar, eski zamanlarda gümüş veya altından yapılırdı.

Ülkemizde 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira olarak bulunan bozuk paraların kenarları tırtıklıdır.

Peki, sebebini hiç düşündünüz mü? Madeni paraların tırtıklı olmasının bir sebebi var.

İşte amacı

Eski çağlarda özellikle altın ve gümüş paraların kenarlarını kazıyarak az da olsa bu değerli madenden biriktirmek mümkün oluyordu. Bu nedenle madeni paraların kenarlarına girinti ve çıkıntılar eklendi.

Paranın kenarı kazındığında hemen belli oluyor ve böyle bir parayı kimse kabul etmiyordu.

Modern madeni paralarda artık değerli madenler kullanılmıyor. Ancak yine de kenarları tırtıklı üretiliyor.

Maddeci paraların kenarlarının tırtıklı olması, parayı ayırt etmeyi ve maden taklitlerini engellemeyi amaçlıyor.