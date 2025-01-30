Magnezyumun vücuttaki yan etkileri

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Son yıllarda magnezyum takviyeleri, yorgunluk, kilo verme, migren, depresyon ve uykusuzluk gibi pek çok sorunun çözümü olarak öne çıkıyor.

Kendini enerjisiz hissedenler, kilo vermekte zorlananlar, baş ağrılarıyla boğuşanlar ve uyku problemleri yaşayanlar, çözüm arayışlarında magnezyum takviyelerini tercih ediyor.

Ancak uzmanlar, kontrolsüz magnezyum kullanımının potansiyel yan etkilerine dikkat çekiyor.

Peki, magnezyum takviyesinin yan etkileri neler?

AŞIRI MAGNEZYUM ALMANIN ZARARLARI

Magnezyum, vücutta önemli bir rol oynasa da, aşırı alımı çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte fazla magnezyum alımının yan etkileri:

Fazla magnezyum, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Aşırı magnezyum alımı, karın ağrısı ve kramp gibi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir.

Yüksek magnezyum seviyeleri, kan basıncını düşürebilir ve düşük tansiyon semptomlarına yol açabilir.

Magnezyum seviyelerinin çok yükselmesi, solunum yolu problemlerini tetikleyebilir.

Aşırı magnezyum alımı, kalp ritmini bozarak çeşitli kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

Böbrekler, fazla magnezyumu vücuttan atmaya çalışırken zarar görebilir ve böbrek fonksiyonlarında bozulma yaşanabilir.

Fazla magnezyum alımı, sinir sistemini olumsuz etkileyerek uyuşukluk ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir.