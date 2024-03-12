Makarna kepçesindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş... Makarna kepçelerinde bulunan büyük deliklerin hangi amaç için yapıldığını biliyor musunuz? İşte bu deliklerin amacı...

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Makarna kepçelerinde bulunan deliğin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

Delikli makarna kepçesi, mutfakta çok yönlü ve kullanışlı bir araçtır. Bu kepçeyi kullanarak birçok farklı işlevi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bir çok kişi bu deliğin sıcak suyun süzülmesi için yapıldığını düşünse de aslında kullanım amacı son derece farklıdır.

Bu delik makarna suyunun kolayca akmasını sağlar ancak başka bir işlevi daha bulunmaktadır.

Bu deliklerin asıl amacı porsiyon ayarı yapmaktır. Bu delik sayesinde her seferinde aynı miktarda makarna pişirebilirsiniz.

Özellikle spagetti makarna yaparken porsiyonu düzgün şekilde ayarlamak için bu kepçeyi kullanabilirsiniz.

Makarna kepçesinin ortasındaki delik 1 kişilik makarna yapmak için idealdir. Spagettilerinizi kepçenin ortasındaki deliğe yerleştirdikten sonra kaynar suya atın. Kaç kişilik hazırlamak istiyorsanız deliğe o kadar makarna koyarak suya atabilirsiniz.