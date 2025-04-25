Makarna kepçesindeki deliğin amacı bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Mutfakta en sık kullanılan araçlardan biri olan makarna kepçesi, üzerinde yer alan delikle yıllardır merak konusu olmayı sürdürüyor.

Birçok kişi bu deliğin sadece süzme işlevi gördüğünü düşünse de, aslında oldukça pratik bir kullanım amacı taşıdığı ortaya çıktı.

Makarna ölçüsünü belirlemeye yarayan bu küçük detay sayesinde, kişi başına ideal porsiyon kolayca ayarlanabiliyor.

Peki, bu delik tam olarak ne işe yarıyor dersiniz? İşte birçok kişinin bilmediği o pratik bilgi…

Mutfakta sıkça kullanılan makarna kepçesinin ortasındaki delik, yalnızca süzme işleviyle sınırlı değil. Bu küçük detayın, pratik bir amacı daha olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, kepçenin ortasında yer alan delik, porsiyon kontrolü sağlamak için tasarlandı. Özellikle spagetti gibi uzun makarnalar için kullanılan bu yöntem sayesinde, kişi başına düşen ideal miktar kolaylıkla ayarlanabiliyor.

Kepçenin ortasındaki deliğe yerleştirilen makarna miktarı, bir kişilik porsiyona denk geliyor. Kaç kişilik makarna hazırlanacaksa, deliğe o kadar miktarda spagetti yerleştirilerek doğru ölçü elde edilebiliyor. Bu yöntem hem israfı önlüyor hem de pişirme sürecini kolaylaştırıyor.