Makinede değil, elde yıkayın! Bu bulaşıkları makineye koyarsanız… Her şeyi bulaşık makinesine koyanlar yandı! Hem makinenizi bozuyor, hem de koyduğunuz ürünler zarar görüyor. Bu ürünleri elde yıkayın!

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Bulaşık makinesi, hayatımızı gerçekten kolaylaştıran harika bir icat.

İşlerimizi hızla halletmemizi sağlıyor ve zaman kazandırıyor.

Ancak, her güzel şey gibi bulaşık makinesinin de bazı sınırları var.

Bazı mutfak eşyaları makineye atılmadan önce iki kere düşünmekte fayda var.

Peki, hangi eşyalar bulaşık makinesine uygun değil?

Bulaşık makinesine bunları koymayın

Bıçaklar, teflon tencereler, özel kesme tahtaları ve dekoratif metal aksesuarlar gibi ürünler aslında makinenin dostu değil.

Bu tür eşyaları makineye koyarsanız, hem makinanızın ömrü kısalabilir hem de ürünler zarar görebilir.

Özellikle keskin kenarlı bıçaklar, makinenin iç yüzeylerine zarar verebilir ve tencerelerin yüzeylerinde lekelenmelere neden olabilir.