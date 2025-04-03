Makinenizin burası küflü ise dikkat; İşte çözümü...

Yağmur Uçar

Çamaşır makinesi körük lastiği, makinenin kapak kısmı ile tambur arasındaki sızdırmazlığı sağlayan, genellikle silikondan veya kauçuktan yapılan esnek bir lastik parçasıdır.

Körük lastiği, çamaşır makinesinin su sızdırmaması ve titreşimleri azaltması için oldukça önemlidir.

Bu lastik, özellikle çamaşır makinesinin kapak kısmında, tamburun dış yüzeyiyle temas eder ve suyun dışarıya kaçmasını engeller. Ayrıca, çamaşırların çamaşır makinesinin içinde düzgün bir şekilde dönmesini sağlar.

Körük lastiği, zamanla aşındığında veya yıprandığında, su sızdırmaya ve hatta makinenin iç kısmında küf oluşumuna neden olabilir.

Eğer, sizinki de küflü ise temizlemek için hemen harekete geçmelisiniz.

İşte birkaç ipucu...

Yarım ölçü beyaz sirke ile bir ölçü suyu karıştırın ve bir sprey şişesine koyun. Bu karışımı körük lastiğinin içine sıkın ve bir süre bekleyin. Ardından, yumuşak bir fırça veya bezle silin. Sirke, kötü kokuları ve küfü yok etmeye yardımcı olur.

Bir yemek kaşığı karbonat, kirleri çözer ve kötü kokuları giderir. Körük lastiğinin içine bir miktar karbonat serpin ve bir bezle yavaşça silin.

Makinenin içine bir kaç dilim limon koyarak 60-90°C arasında bir yıkama yapabilirsiniz. Limon, makinenin içinde biriken kireç, kir ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.