Maliye harekete geçti! Ödemeyi IBAN'a attıran işletmelere ceza geliyor Ödemeyi karttan almak yerine IBAN'a atılmasını isteyen işletmelere ceza yazılacak. İşte detaylar..

ensonhaber.com

Son dönemde birçok işletme ödemeleri karttan almak yerine IBAN'a atılmasını talep ediyor.

Vergiden kurtulmak için parayı karttan almayan ve IBAN'larına göndermelerini isteyen işletmelere karşı yeni bir tedbir alınıyor.

Sıkça karşılaşılan bu durum hakkında bir yaptırım olmaması, işini prosedürlere uygun yapan işletmelerin tepki göstermesine sebep oldu.

Konuyla ilgili harekete geçen Maliye Bakanlığı bu sorunun önüne geçmek için yeni adımlar atacak.

Vergi müfettişleri, hesabına sürekli farklı isimlerden para gelen hesap sahiplerine ceza uygulayacak.

Yani ödemeyi karttan almak yerine IBAN'a atılmasını isteyen işletmelere ceza yazılacak.

Vergi müfettişleri hem gelen şikayetleri dikkate alarak hem de hesap hareketlerini inceleyerek bu tip işletmeleri tespit edecek. Ceza miktarının neye göre değişeceği ve miktarı ise henüz netlik kazanmadı.