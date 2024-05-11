Mammatus bulutu nedir, nasıl görünür? Mammatus bulutları neyin habercisi? Bulutların alışılan görüntüsünün haricinde farklı şekiller oluşturması, görenlerin dikkatini çekiyor. Mammatus bulutları da bu şekillerden birisi. Meme şeklinde benzetilen Mammatus bulutu nedir, neden oluşur? İşte bilgiler...

ensonhaber.com

Mammatus bulutları, genellikle fırtına bulutlarının altında veya yanında görülen ilginç görünümlü, kümelenmiş ve sarkık bulut oluşumlarıdır.

"Mammatus" terimi, Latince "memeler" anlamına gelen "mamma" kelimesinden gelir ve bu bulutların sarkık, kabarık yapısunu tanımlar.

Tipik olarak, fırtına aktivitesi sona erdikten sonra ya da bir fırtına hattı geçtikten sonra gökyüzünde görülürler.

Peki, Mammatus bulutları neden oluşur? Mammatus bulutu neyin habercisidir? Yanıtı haberimizde...

Bakın neyin habercisi

Mammatus bulutları, atmosferdeki kararsızlık ve dalgalanmaların bir sonucu olarak oluşur. Bu bulutlar genellikle şiddetli hava olayları ile ilişkilendirilir, ancak fırtına aktivitesi sona erdiğinde oluşmaları, fırtınanın gücünün azaldığını gösterebilir.

Görsel olarak etkileyici olmalarının yanı sıra, bazen gök gürültülü fırtınının geçtiğini veya sona erdiğini işaret eden bir işaret olarak kabul edilirler.