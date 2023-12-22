Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu yıl 20. kez düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ve Fluminense kozlarını paylaşacak.
Al Ahli'yi 2-0 yenen Fluminense ile Urawa Red Diamonds'ı 3-0 yenen Manchester City adını finale yazdırdı.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Manchester City - Fluminense maçı ile yapılacak.
Futbolseverler Manchester City ile Fluminense arasında oynanacak final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarıan hız verdi.
Peki, Manchester City - Fluminense maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Manchester City - Fluminense maçı ne zaman?
Manchester City - Fluminense maçı 22 Aralık Cuma (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak maç EXXEN ve TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.