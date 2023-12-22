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Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City ile Fluminense, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilenleri...