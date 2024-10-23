Manchester City - Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI İZLE

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmalarında gözler Manchester City ile Sparta Prag arasındaki mücadeleye çevrildi.

Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Manchester City, kendi sahasında Çek temsilcisi Sparta Prag’ı konuk edecek.

Pep Guardiola’nın öğrencileri, bu kritik maçı kazanarak serilerini sürdürmek isterken, Sparta Prag ise Şampiyonlar Ligi’ndeki iyi performansını devam ettirmenin peşinde.

Futbolseverler, dev maç öncesi heyecanla maça dair detayları araştırıyor.

Peki, Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta Manchester City - Sparta Prag maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, TRT Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.