Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları dün oynanan müsabakalar ile başladı.
Çeyrek final etabının en merak uyandıran eşleşmesi şüphesiz Manchester City - Real Madrid eşleşmesi oldu.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Manchester City ve Real Madrid arasında oynanacak rövanş maçının detayları merak uyandırdı.
Futbolseverler Manchester City - Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen rövanş maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman?
Manchester City - Real Madrid maçı 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.