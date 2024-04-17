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Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçım merak edilenleri...