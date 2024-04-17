Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları dün oynanan müsabakalar ile başladı.

Çeyrek final etabının en merak uyandıran eşleşmesi şüphesiz Manchester City - Real Madrid eşleşmesi oldu.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Manchester City ve Real Madrid arasında oynanacak rövanş maçının detayları merak uyandırdı.

Futbolseverler Manchester City - Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen rövanş maçının detaylarını sizler için derledik.

Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.