Mandalinaları sıcak suda bekletin bakın ne oluyor! Japonların mucize yöntemi... Ekşi mandalinaları tatlandıracak yöntem sosyal medyada gündem oldu. İşte Japonların o efsane tekniği...

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Ekşi mandalinaları tatlandırabileceğiniz bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz?

Özellikle Japonların sıkça kullandığı ve Asya bölgesinde yaygın olarak kullanılan bu yöntem ekşi mandalinaları şeker gibi yapıyor.

Çoğu Asya ülkelerinde ekşi mandalinalar bu yöntemi kullanarak tatlandırılıyor. Üstelik bu işlemi uygulamak oldukça basit.

Peki ekşi mandalinalar nasıl tatlandırılır? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Ekşi mandalinaları derin bir tencereye yerleştirin ve altında kalacak kadar su ekleyin. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Mandalinaları suyun içinde yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra çıkartın ve tadına bakın. Bu süre zarfında mandalinaların tatlarının değiştiğini farkedeceksiniz.

Eğer mandalinalar yeterince tatlanmamışlarsa, bir süre daha suda bekletmeye devam edebilirsiniz.

Meyveyi daha da tatlandırmak istiyorsanız bir başka yöntem daha mevcut. Mandalinaları bir kase buz suyuna batırabilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra mandalinaların tadının değiştiğini göreceksiniz. Sıcaklık değişiklikleri nedeniyle asitler azalacak ve meyve artık keyifle tüketilebilecek hale gelecektir.